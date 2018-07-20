В столице по закону "Об обеспечении единства измерений" раз в шесть лет предусмотрена государственная поверка приборов учета. При несоблюдении межповерочного интервала вступают в силу нормы о безучетном потреблении коммунальных услуг. Начисления производятся по нормам и тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, передает БелТА





По словам Василия Ананича, "Минскводоканал" сталкивается с большим количеством обращений граждан, которые получили повышенный счет за воду из-за неповеренных счетчиков. При этом, по его словам, предприятие предупреждало о необходимости в течение 30 дней подать заявку на замену приборов учета, согласовать время прихода мастеров.





В частности, весной около 5 тыс. абонентам высланы письменные уведомления. Кроме того, потребителей информировали по телефону. Но откликнулись далеко не все.





"Приборы учета, как и весы в магазине, подлежат поверке. Иначе мы не можем доверять их точности, - отмечает Василий Ананич. - После того как переводим жильцов на нормативное потребление - 8 куб.м воды на каждого зарегистрированного в квартире - получаем шквал жалоб. Люди говорят: "Мы не виноваты! "Минскводоканал" лютует…". Но мы же предупреждали. Это действенный механизм стимулирования поверки приборов учета и законности проведения расчетов. За июнь по полному тарифу заплатят около 2 тыс. минчан".









Нормативное потребление действует до того момента, пока жильцы не заменят счетчики на поверенные. Например, семье из четырех человек будет начисляться плата за 32 куб.м воды.







