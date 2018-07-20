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Тысячи минчан получили астрономические счета за воду. "Минскводоканал": сами виноваты

Двум тысячам минчан, в квартирах которых своевременно не заменены счетчики, выставили повышенный тариф на воду, сообщил начальник центра по расчетам с потребителями "Водосбыт" УП "Минскводоканал" Василий Ананич.

В столице по закону "Об обеспечении единства измерений" раз в шесть лет предусмотрена государственная поверка приборов учета. При несоблюдении межповерочного интервала вступают в силу нормы о безучетном потреблении коммунальных услуг. Начисления производятся по нормам и тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, передает БелТА

По словам Василия Ананича, "Минскводоканал" сталкивается с большим количеством обращений граждан, которые получили повышенный счет за воду из-за неповеренных счетчиков. При этом, по его словам, предприятие предупреждало о необходимости в течение 30 дней подать заявку на замену приборов учета, согласовать время прихода мастеров.

В частности, весной около 5 тыс. абонентам высланы письменные уведомления. Кроме того, потребителей информировали по телефону. Но откликнулись далеко не все.

"Приборы учета, как и весы в магазине, подлежат поверке. Иначе мы не можем доверять их точности, - отмечает Василий Ананич. - После того как переводим жильцов на нормативное потребление - 8 куб.м воды на каждого зарегистрированного в квартире - получаем шквал жалоб. Люди говорят: "Мы не виноваты! "Минскводоканал" лютует…". Но мы же предупреждали. Это действенный механизм стимулирования поверки приборов учета и законности проведения расчетов. За июнь по полному тарифу заплатят около 2 тыс. минчан".


Нормативное потребление действует до того момента, пока жильцы не заменят счетчики на поверенные. Например, семье из четырех человек будет начисляться плата за 32 куб.м воды.



11:27 20/07/2018






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