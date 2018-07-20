В Министерстве антимонопольного регулирования говорят, что в Беларуси школьные товары продают около 6 тысяч торговых объектов. В ведомстве подсчитали, что в этом году оптимальная экипировка, которая включает в себя и одежду, и обувь, и галантерейные товары — сумку или ранец, канцелярские принадлежности, обойдется родителям школьников младших классов (с первого по четвертый) от 145 до 750 рублей. Одеть и обуть старшего школьника дороже — от 214 до 890 рублей.





"Товары для школьников предлагаются в широком диапазоне цен в зависимости от состава сырья, модели и других характеристик, что позволяет покупателям приобрести изделия с учетом финансовых возможностей и личных предпочтений", — поясняют в МАРТ.







