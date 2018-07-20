Названа "дата смерти" Android

Впрочем, этому программному обеспечению существовать осталось не слишком то долго, потому как «поисковой гигант» наконец-то определился с «датой смерти», то есть днем, когда этому ПО придет конец, об этом пишет Akket.





По данным СМИ, буквально на днях Google провела совещание, на котором присутствовало все руководство компании. Решить хотели судьбу операционной системы Android и, как утверждается, решили.





Удалось выяснить, что разработка Fuchsia OS ведется уже более двух лет не просто так, а ради того, чтобы эта ОС в скором будущем заменила Android на всех смартфонах, планшетах, компьютерах, телевизорах и любых других гаджетах.









Руководство Google посвятило коллег в планы компании, согласно которым Fuchsia OS – это вовсе не какой-то дорогостоящий эксперимент, а самый перспективный проект. Именно эта операционная система в скором будущем станет заменой Android, устаревшему во многих отношениях.





В ближайшие три года «поисковой гигант» начнет выпускать на базе новой ОС «умные» колонки и ноутбуки, тогда как через 5 лет, то есть в 2023 году, случится отказ от дальнейшей разработки Android, передает УНИАН



