Обсчитала она двоих. Вначале молодого человека, который купил у нее виноград и мандарины. Продавец насчитала парню лишний рубль и 98 копеек. Со второго покупателя за мандарины, яблоки и апельсины она взяла на 63 копейки больше, чем положено, пишет kp.by





Интересно, что сами покупатели обмана не заметили. Но за продавцом наблюдали сотрудники ОБЭП Полоцкого РОВД. Заметив, что женщина обсчитывает людей, милиционеры предложили покупателям взвесить фрукты еще раз, на контрольных весах.





В отношении 42-летней женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 257 Уголовного кодекса - за обман потребителей. Кстати, три года назад ее уже судили за аналогичное преступление. Тогда продавщица не просто обсчитывала покупателей, а подпилила гирьки, с помощью которых взвешивала фрукты и овощи. В 2015 году за подпиленные гири ее оштрафовали на 300 базовых величин.





- Сейчас суд приговорил женщину к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, - рассказала старший помощник прокурора Полоцкого района Татьяна Шебеко. - Кроме того, она до сих пор не полностью выплатила штраф, назначенный ей в 2015 году по ч. 1 ст. 257.









Женщину не лишили права занимать определенные должности, так что она по-прежнему может работать продавцом. Но все эти полтора года ей придется вести себя очень осмотрительно - не скандалить, не пить, ничего не нарушать, по вечерам быть дома и регулярно отмечаться в милиции.