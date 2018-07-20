Трагедия произошла около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев — Одесса возле поселка Кривое Озеро. Рейсовый микроавтобус «Одесса — Гомель» врезался в грузовик, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.





«Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются данные потерпевших», — говорят в полиции.









Выясняются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Народная воля.



