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Трагедия: в Украине разбился туравтобус с белорусами. Пять человек погибли

В Николаевской области Украины рейсовый микроавтобус Одесса — Гомель с номерами Гомельской области врезался в грузовик, погибли пять человек, сообщили в полиции Николаевской области.

Трагедия: в Украине разбился туравтобус с белорусами. Пять человек погибли
Фото с сайта podrobnosti.ua
Трагедия произошла около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев — Одесса возле поселка Кривое Озеро. Рейсовый микроавтобус «Одесса — Гомель» врезался в грузовик, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

«Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются данные потерпевших», — говорят в полиции.


Выясняются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Народная воля.


09:38 20/07/2018






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