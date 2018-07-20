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Белорусы не тратят деньги на рестораны и отели

Приезжая в Россию, белорусы предпочитают тратить свои деньги не в гостиницах и ресторанах, а в супермаркетах. Такой вывод содержится в исследовании российского «Сбербанка».

В ресторане. Фото: italyrimini.com

Он проанализировал траты иностранцев во время чемпионата мира по футболу-2018. Принимались во внимание данные о расходах по зарубежным картам только в банкоматах и эквайринговых терминалах «Сбербанка», пишет belmir.by
По данным финучреждения, доля трат белорусов на отели составила лишь около 3 процентов от их общих расходов. Более экономными в этом плане стали только жители Туркменистана, у которых показатель не доходит до 1 процента.

А доля трат белорусов на рестораны оказалась всего около 2,5 процента от их общих расходов. И здесь мы уже более рачительны, чем жители всех остальных стран. В том числе гостей из Туркменистана, у которых около 3 процентов.

Для сравнения: например, доля трат на отели приехавших из США, Великобритании, Германии и Австрии превысила 20 процентов от их общих расходов.

Как сказано в исследовании, у гостей из Беларуси, Латвии, Эстонии и Украины существенная доля трат пришлась на супермаркеты.


09:30 20/07/2018






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