В Глобальном индексе рабства Беларусь очутилась на 1-м месте в Европе

Беларусь





Почему авторы исследования посчитали, что в Беларуси столь высокий индекс рабства – из самого рейтинга не понять не удалось. На страничке, посвященной Беларуси, содержатся краткие экономические данные о нашей стране и информация, что с рабством в ней сталкивалось 103 тысячи человек или 10,88 граждан из тысячи.





Что же имеют ввиду под рабством представители фонда Walk Free Foundation? Как говорится в докладе, посвященном методологии индекса, современное рабство охватывает ряд конкретных правовых концепций, включая принудительный труд, долговую кабалу, принудительные браки, рабство и сходную с рабством практику и торговлю людьми. Хотя современное рабство не определено законом, оно используется в качестве зонтичного термина, который фокусирует внимание на общности в рамках этих правовых концепций.





Европа и Центральная Азия





Как отмечается в региональном обзоре, посвященном Европе и Центральной Азии, в 2016 году в данном регионе в современном рабстве находилось около 3,6 миллиона мужчин, женщин и детей. Это 3,9 человека из каждой тысячи.





«В Европе и Центральной Азии Туркменистан, Беларусь и Македония являются странами с самым высоким распространением современного рабства, в то время как Россия, Турция и Украина имеют самый высокий абсолютный показатель и составляют более трети (39%) жертв в регионе», - говорится в обзоре.





Там также отмечается, что региональные показатели, хотя и важны, следует интерпретировать с осторожностью, учитывая пробелы с информацией и ограниченность данных. «Например, в Центральной Азии имеется множество сообщений о насильственных браках, но там было проведено мало опросов по этому поводу», - отмечают составители индекса.





Соседи Беларуси





Страны-соседи Беларуси присутствуют в индексе на более низких местах. Так, Украина в индексе находится на 49-м месте, Литва – на 59-м, Россия – на 64-м, Латвия – на 89-м, а Польша – на 100-м месте из 167 государств.





Первое место в Глобальном индексе рабства у Северной Кореи. Там жертвой нарушения своих прав является почти 105 человек из тысячи.



