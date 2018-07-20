Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Глобальном индексе рабства Беларусь очутилась на 1-м месте в Европе

Фонд Walk Free Foundation, подготовивший Глобальный индекс рабства-2018, поставил Беларусь на 20-е место из 167 государств мира. Это самый высокий показатель в Европе, сообщает thinktanks.by

В Глобальном индексе рабства Беларусь очутилась на 1-м месте в Европе
Беларусь

Почему авторы исследования посчитали, что в Беларуси столь высокий индекс рабства – из самого рейтинга не понять не удалось. На страничке, посвященной Беларуси, содержатся краткие экономические данные о нашей стране и информация, что с рабством в ней сталкивалось 103 тысячи человек или 10,88 граждан из тысячи.

Что же имеют ввиду под рабством представители фонда Walk Free Foundation? Как говорится в докладе, посвященном методологии индекса, современное рабство охватывает ряд конкретных правовых концепций, включая принудительный труд, долговую кабалу, принудительные браки, рабство и сходную с рабством практику и торговлю людьми. Хотя современное рабство не определено законом, оно используется в качестве зонтичного термина, который фокусирует внимание на общности в рамках этих правовых концепций.

Европа и Центральная Азия

Как отмечается в региональном обзоре, посвященном Европе и Центральной Азии, в 2016 году в данном регионе в современном рабстве находилось около 3,6 миллиона мужчин, женщин и детей. Это 3,9 человека из каждой тысячи.

«В Европе и Центральной Азии Туркменистан, Беларусь и Македония являются странами с самым высоким распространением современного рабства, в то время как Россия, Турция и Украина имеют самый высокий абсолютный показатель и составляют более трети (39%) жертв в регионе», - говорится в обзоре.

Там также отмечается, что региональные показатели, хотя и важны, следует интерпретировать с осторожностью, учитывая пробелы с информацией и ограниченность данных. «Например, в Центральной Азии имеется множество сообщений о насильственных браках, но там было проведено мало опросов по этому поводу», - отмечают составители индекса.

Соседи Беларуси

Страны-соседи Беларуси присутствуют в индексе на более низких местах. Так, Украина в индексе находится на 49-м месте, Литва – на 59-м, Россия – на 64-м, Латвия – на 89-м, а Польша – на 100-м месте из 167 государств.  

Первое место в Глобальном индексе рабства у Северной Кореи. Там жертвой нарушения своих прав является почти 105 человек из тысячи.


07:24 20/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё