MING BAI/CHINESE ACADEMY OF SCIENCES





"Это первый случай, когда нам попала окаменелость детеныша змеи", - сказал в интервью Би-би-си преподаватель Альбертского университета в Канаде Майкл Калдуэлл.





CHEUNG CHUNG TAT, т ак могла выглядеть змея 100 миллионов лет назад





Детеныш змеи, пишет Би-би-си, обитал в лесу нынешней Мьянмы в Меловой период. Ученые назвали его "Рассветной змеей Мьянмы" (Xiaophis Myanmarensis). Также был найден еще один янтарь с окаменелыми остатками кожи более крупной змеи. Пока не ясно, относятся ли находки к одному виду.





Что случилось со змеей?





Животное застряло в смоле дерева - густом, липком соке деревьев, который способен прекрасно сохранять части кожи, чешуи, перьев и даже тела животных и насекомых целиком.





"Смолу можно сравнить с суперклеем для сохранения окаменелостей. Янтарь уникален - все, чего он касался, застывало во времени в смоле, которая по свойствам напоминает пластик", - отметил Калдуэлл.





О чем нам говорит находка?

В куске янтаря мы видим детеныша змеи, у которого 97 позвонков, к которым прикреплены ребра. Голова пресмыкающегося отсутствует. Ученые изучили кости змеи с помощью синхротрона - мощного рентгеновского аппарата - и сравнили их с современными змеями.





Они пришли к выводу, что почти за 100 млн лет анатомические особенности змеиного позвоночника изменились незначительно. По словам ученых, этот вид змей существовал десятки миллионов лет, но в конце концов вымер.

Что известно о месте обитания?

Найденные в куске янтаря фрагменты растений и насекомых указывают на то, что змея жила в лесу. Аналогичные находки пресмыкающихся этого периода, которых крайне мало, указывали на то, что местом их обитания были реки и моря.





Сотрудник университетского музея естествознания в Оксфорде Рикардо Перес де ла Фуенте, не участвовавший в исследовании, сказал, что находка очень поможет в изучении развития и эволюции древних змей.





Почти два года назад в Мьянме в куске янтаря на рынке нашли фрагмент оперенного хвоста крошечного динозавра. По словам ученых, находке не менее 99 млн лет. Исследования продемонстрировали, что хвост принадлежал не доисторической птице, как первоначально предполагалось, а пернатому динозавру.



