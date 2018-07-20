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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

«Господа из Минздрава, проснитесь и сходите, наконец, в районную поликлинику»

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение нормы медицинской этики. Из документа исключили требования не носить крестики, не ходить на каблуках и не пользоваться яркой косметикой.

В проекте постановления, опубликованном на сайте Минздрава, названы основные морально-этические нормы поведения медработников:  вежливость, гуманность, демократичность, доверие, милосердие, сдержанность, сочувствие, справедливость, уважение, толерантность, отмечает gazetaby.com

Разработчики документа прописали, что медицинские работники должны информировать в доступной и понятной для пациента форме о характере, целях предполагаемого лечения, связанном с ним существенном риске, об особенностях применения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинских вмешательств, возможных побочных эффектах при оказании пациенту медицинской помощи, о возможных альтернативах данному лечению;  быть тактичным при сообщении пациенту неблагоприятного прогноза при оказании медицинской помощи

В проекте говорится о том, что медработники  не должны допускать:

извлечения коммерческой выгоды для себя лично от оказания медицинской помощи или выполнения должностных обязанностей;

разглашения врачебной тайны;

проявления коррупционных правонарушений, выдачи заведомо ложных заключений;

негативного влияния личных, семейных, общественных и других обстоятельств на поведение медицинских работников и качество исполнения ими должностных обязанностей;

применения и пропагандирования методов и средств, не соответствующих методам оказания медицинской помощи и (или) клиническим протоколам диагностики и лечения.

Предложения и замечания по проекту предлагается направлять по электронному адресу: reklama_dfp@mail.ru.

На дискуссионной площадке talks.by появились первые комментарии:

«Опять они шлют в народ письма из альтернативной реальности?! Господа из Минздрава, проснитесь и сходите, наконец, в районную поликлинику»

«Это самый трудновыполнимый пункт для врачей из норм медицинской этики — это же надо будет отказаться от «благодарностей». 


«Урезать приём в медунивер в два раза и в четыре раза поднять оплату за обучение. Всем, никакого бюджета. Врачам поднять зарплату до уровня пилотов. Ввести институт лицензирования. Нарушил этику — лишить лицензии на практику. А диплом — это всего лишь документ о получении суммы знаний, не более, пусть на стене висит. Через 5 лет будут драться за место и трястись за работу без всяких взяток».

«В первую очередь, товарищу Жарко нужно опубликовать свою декларацию о доходах и имуществе. Арестованы десятки его подчиненных, изъяты сотни тысяч долларов. Или страна поверит в байку о том, что министр ничего не знал о том, как работают его люди?»


06:53 20/07/2018






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