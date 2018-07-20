В проекте постановления, опубликованном на сайте Минздрава, названы основные морально-этические нормы поведения медработников: вежливость, гуманность, демократичность, доверие, милосердие, сдержанность, сочувствие, справедливость, уважение, толерантность, отмечает gazetaby.com





Разработчики документа прописали, что медицинские работники должны информировать в доступной и понятной для пациента форме о характере, целях предполагаемого лечения, связанном с ним существенном риске, об особенностях применения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинских вмешательств, возможных побочных эффектах при оказании пациенту медицинской помощи, о возможных альтернативах данному лечению; быть тактичным при сообщении пациенту неблагоприятного прогноза при оказании медицинской помощи





В проекте говорится о том, что медработники не должны допускать:





извлечения коммерческой выгоды для себя лично от оказания медицинской помощи или выполнения должностных обязанностей;





разглашения врачебной тайны;





проявления коррупционных правонарушений, выдачи заведомо ложных заключений;





негативного влияния личных, семейных, общественных и других обстоятельств на поведение медицинских работников и качество исполнения ими должностных обязанностей;





применения и пропагандирования методов и средств, не соответствующих методам оказания медицинской помощи и (или) клиническим протоколам диагностики и лечения.





Предложения и замечания по проекту предлагается направлять по электронному адресу: reklama_dfp@mail.ru.





На дискуссионной площадке talks.by появились первые комментарии:





«Опять они шлют в народ письма из альтернативной реальности?! Господа из Минздрава, проснитесь и сходите, наконец, в районную поликлинику»





«Это самый трудновыполнимый пункт для врачей из норм медицинской этики — это же надо будет отказаться от «благодарностей».









«Урезать приём в медунивер в два раза и в четыре раза поднять оплату за обучение. Всем, никакого бюджета. Врачам поднять зарплату до уровня пилотов. Ввести институт лицензирования. Нарушил этику — лишить лицензии на практику. А диплом — это всего лишь документ о получении суммы знаний, не более, пусть на стене висит. Через 5 лет будут драться за место и трястись за работу без всяких взяток».





«В первую очередь, товарищу Жарко нужно опубликовать свою декларацию о доходах и имуществе. Арестованы десятки его подчиненных, изъяты сотни тысяч долларов. Или страна поверит в байку о том, что министр ничего не знал о том, как работают его люди?»



