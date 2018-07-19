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В Беларуси запустят сервис, обслуживающий Большой адронный коллайдер

В Беларуси готовится запуск платформы Exoscale, обслуживающей вычисления Большого адронного коллайдера.

Хостинговая платформа Exoscale – одно из лучших европейских решений по предоставлению виртуальных вычислительных мощностей, принадлежащее группе компаний A1 Telekom Austria Group, в которую входит и белорусский телеком-оператор velcom, пишет kv.by

Сервис Exoscale – это «облако», к которому в соответствии со стандартами Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) подключен Большой адронный коллайдер, расположенный на границе Франции и Швейцарии. Сейчас в Exoscale потребности коллайдера обслуживают более 3500 виртуальных машин, обрабатывая около 100 терабайт первичных научных данных и результатов вычислений. В планах на ближайший год – создать около 10 000 виртуальных машин, которые в сумме задействуют «облако» в 1 петабайт.

«Возможность использования Exoscale в Беларуси – новая веха в развитии облачных технологий. Европейская организация по ядерным исследованиям признала сервис исключительно надежным, а способность масштабирования мощностей за 30 секунд до любых размеров названа сверхбыстрой», – рассказал начальник отдела маркетинга и продаж облачных сервисов и услуг для бизнеса компании velcom Николай Мельников.

21:41 19/07/2018






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