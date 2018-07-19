В Беларуси запустят сервис, обслуживающий Большой адронный коллайдер

Хостинговая платформа Exoscale – одно из лучших европейских решений по предоставлению виртуальных вычислительных мощностей, принадлежащее группе компаний A1 Telekom Austria Group, в которую входит и белорусский телеком-оператор velcom, пишет kv.by





Сервис Exoscale – это «облако», к которому в соответствии со стандартами Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) подключен Большой адронный коллайдер, расположенный на границе Франции и Швейцарии. Сейчас в Exoscale потребности коллайдера обслуживают более 3500 виртуальных машин, обрабатывая около 100 терабайт первичных научных данных и результатов вычислений. В планах на ближайший год – создать около 10 000 виртуальных машин, которые в сумме задействуют «облако» в 1 петабайт.





«Возможность использования Exoscale в Беларуси – новая веха в развитии облачных технологий. Европейская организация по ядерным исследованиям признала сервис исключительно надежным, а способность масштабирования мощностей за 30 секунд до любых размеров названа сверхбыстрой», – рассказал начальник отдела маркетинга и продаж облачных сервисов и услуг для бизнеса компании velcom Николай Мельников.