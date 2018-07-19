В Бресте волонтеры и горожане вымыли лебедей, измазанных мазутом

Вечером 18 июля на Заречной улице волонтеры вместе с неравнодушными горожанами устроили банный день семейке лебедей, сообщает Зеленый портал





Благородные птицы неудачно искупнулись в стоке рядом с городским озером, куда после недавних ливней в Бресте смыло много всякой гадости, в том числе, маслянистую жидкость похожую на мазут или отработку. Так птицы из белых превратились в грязно-бурых.





На помощь лебедям приехали специалисты-орнитологи, которым позвонили очевидцы. Птиц было легко поймать, так как они растерянно стояли на берегу, пытаясь клювами содрать кусочки липкого мазута с оперенья. Лебедей аккуратно загнали в сеть, а затем в течение двух часов отмывали и отчищали.



