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В Бресте волонтеры и горожане вымыли лебедей, измазанных мазутом

Диких птиц отмыли, вытерли и отпустили на волю.
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Вечером 18 июля на Заречной улице волонтеры вместе с неравнодушными горожанами устроили банный день семейке лебедей, сообщает Зеленый портал.

Благородные птицы неудачно искупнулись в стоке рядом с городским озером, куда после недавних ливней в Бресте смыло много всякой гадости, в том числе, маслянистую жидкость похожую на мазут или отработку. Так птицы из белых превратились в грязно-бурых.

На помощь лебедям приехали специалисты-орнитологи, которым позвонили очевидцы. Птиц было легко поймать, так как они растерянно стояли на берегу, пытаясь клювами содрать кусочки липкого мазута с оперенья. Лебедей аккуратно загнали в сеть, а затем в течение двух часов отмывали и отчищали.

Чистых птиц отпустили в озеро, где они разок искупнулись, а затем снова вышли к людям – на фотосессию.

Что будет со стойким грязным пятном мазута, не сообщается. Но местные жители уже жалуются, что стали чумазыми от него не только лебеди, но и домашние утки.

21:33 19/07/2018






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