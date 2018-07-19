Так, в Белорусском государственном педагогическом университете в 2018—2019 учебном году стоимость обучения на дневной форме для первокурсников достигает Br2,5 тыс. Речь идет о специальностях «музыкальное искусство, ритмика и хореография» и «музыкальное искусство и мировая художественная культура». Ниже стоимость на специальностях «изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы», «изобразительное искусство и компьютерная графика» — Br2 476. Студенты первого курса специальностей с изучением иностранного языка за год заплатят Br2 380. Цена на других специальностях составит Br2 316. В прошлом году за обучение в вузе первокурсники платили от Br2 014 до Br2 174, увеличение составило от Br300 до Br326 в зависимости от специальности. Стоимость обучения на заочной форме большинства специальностей составит Br1 040.





В Белорусском государственном медицинском университете обучающимся по специальности «стоматология» придется заплатить Br2 827 за год. Учеба на специальностях «фармация», «лечебное дело», «педиатрия» будет стоить Br2 420 (в 2017 году — Br2 200), на специальности «медико-профилактическое дело» — Br2 218 (в 2017 году — Br2 016).





В БГЭУ год обучения на дневном отделении обойдется студенту в Br2 463,6, на заочном — Br907. Дневная форма обучения для первокурсников Минского государственного лингвистического университета оценивается в Br2 210, заочная форма — Br820.



