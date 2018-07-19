В Барановичах поставили крест в честь российской царской семьи
Поклонный крест, который установили рядом со Свято-Покровским храмом, освятил Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан 17 июля, пишет Intex-Press.
Установкой памятного знака барановичская церковь отметила 100-летие кончины Николая II и его семьи.
— Наш город известен во всем мире благодаря тому, что в нем находилась Ставка Верховного главнокомандующего, куда несколько раз приезжал Николай II, но никаких памятников в Барановичах по этому поводу пока не было, — рассказал протодиакон Андрей Горбунов, клирик прихода Покрова Пресвятой Богородицы.
20:16 19/07/2018
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