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В Барановичах поставили крест в честь российской царской семьи

Поклонный крест, который установили рядом со Свято-Покровским храмом, освятил Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан 17 июля, пишет Intex-Press.

Установкой памятного знака барановичская церковь отметила 100-летие кончины Николая II и его семьи.

— Наш город известен во всем мире благодаря тому, что в нем находилась Ставка Верховного главнокомандующего, куда несколько раз приезжал Николай II, но никаких памятников в Барановичах по этому поводу пока не было, — рассказал протодиакон Андрей Горбунов, клирик прихода Покрова Пресвятой Богородицы.


20:16 19/07/2018






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