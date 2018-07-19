Удобно устроились





Весной прошлого года у молодой семейной пары Артура Моисеенко и Кристины Акуловой гостил друг. Он-то и попал под прицел мошенников. Пара хорошенько обработала мужчину: в одном из магазинов тот четыре раза оформлял на своё имя покупку мебели в рассрочку, причем каждый раз получал от семейства клятвенные заверения в том, что платить ему не придется.





И ведь верил, потому что во время оформления документов муж и жена каждый раз сами делали первый взнос. Мужчина не предполагал, что в их планы не входило выплачивать оставшие­ся суммы.





Дальше — больше. Вскоре доверчивого друга попросили оформить кредит в банке. Разумеется, деньги получила молодая пара. Заявлялось, что и выплачивать сумму с процентами тоже будет она. Поставив нужные подписи в документах, мужчина уехал на заработки.





А через несколько месяцев, вернувшись домой, очень удивился количеству корреспонденции в почтовом ящике. Ни банк, ни магазин не получили ни одного рубля с момента оформления документов. Тогда-то обиженный друг и отнес заявление в милицию.





Оказалось, что за десять месяцев таким же образом были обмануты еще несколько человек. Мошенники находили своих жертв возле пункта приема вторсырья, предлагали в качестве стимула кому бутылку, а кому и ящик спиртного.





К примеру, по материалам областной прокуратуры, один из свидетелей рассказал, что в пункте приема вторсырья к нему подошли двое смуглых мужчин, одним из которых был Артур Моисеенко. Он попросил за плату помочь загрузить мебель из магазина в машину, а заодно поинтересовался, есть ли при себе паспорт. Документ действительно был.





Моисеенко предложил мужчине литровую бутылку пива, которую тот сразу же выпил. После этого все трое поехали в мебельный магазин оформлять очередную покупку на уже обманутого мужчину.





Предприимчивое семейство успешно перепродавало мебель, купленную в рассрочку. Причем у матери семейства был и свой “деловой” проект — оккультный.





На грани волшебства





Осенью прошлого года “мебельные дела” семьи шли хорошо, и у женщины появилась возможность уделить внимание собственным амбициям. Соседка имела неосторожность рассказать ей о семейных проблемах и грядущем разводе. Кристина Акулова предложила раскинуть карты — и пошло-поехало.





Карты показали, что муж бросит любовницу и вернётся в семью, если его “распутать”. Женщине “повезло”: Кристина — специалист, ведь работает в салоне магических услуг в Жлобине. Для обряда понадобятся розы, свечи и 200 долларов. Позже к этой сумме добавились еще 365 долларов, зам­ки и зеркала.





Обряд провели через пару дней в общежитии, где жила разлучница. Казалось бы, всё закончилось. Но спустя некоторое время “гадалка” сообщила соседке страшное: её фотография закопана в какой-то могиле и поэтому срочно нужен новый обряд.





Женщина, конечно, согласилась, отдала Кристине два золотых кольца, прочитала заклинание, которому научила сверхъестественная соседка. Для завершения обряда понадобились еще 600 долларов. И всё бы ничего, но через время “гадалка” пришла снова.





По её мнению, женщина рассказала кому-то про обряд, и теперь несчастье грозит не только ей, но и её ребенку — надо срочно “внести в кассу” 666 долларов!





В какой-то момент Акулова предупредила: “Если найдешь что-нибудь под своей дверью, скажи мне”. Женщина действительно нашла под дверью черный пакет, в котором торчала тряпичная ручка куклы в иголках. Испугавшись до безумия, дама помчалась к “гадалке”, и та пообещала “решить этот вопрос”. Словно камень свалился с души! А заодно и круглая сумма.





В итоге, когда фантазия у Акуловой иссякла, и та стала требовать деньги без всякой сверхъестественной фабулы (900 долларов за опоздание клиентки, 780 рублей за то, что нужные люди отказались проводить ритуал), потерпевшая наконец догадалась обратиться в милицию. Оказалось, женщина отдала афе­ристке более семи тысяч рублей.





На этот раз сядут





Как отметила старший помощник прокурора области Татьяна Роднева, в 2017 году Кристина Акулова была судима за мошенничество дважды в течение полугода и оба раза приговорена к трем годам ограничения свободы. Правда, без направления в исправительное учреждение. На этот раз женщине придется увидеть колонию изнутри.





Суд Советского района Гомеля признал Артура Моисеенко и его жену виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц, в крупном размере. Им назначено наказание по три с половиной года лишения свободы каждому.





Мужчина будет отбывать его в исправительной колонии усиленного режима, а женщина — общего. Также паре назначена конфискация всего имущества.