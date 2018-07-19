Белорусы заняли седьмое место в мире по потреблению сахара





По данным исследования, Беларусь находится в этом рейтинге на седьмом месте, и показатель потребления в нашей стране составляет 62 кг на человека в год.





Вверху этого топа – ОАЭ с показателем 214 кг.





Далее выше Беларуси идут Джибути (193), Белиз (106), Бахрейн (93), Мавритания (87) и Куба (68). Чуть ниже нашей страны – Гайана (60), Малайзия (57) и Израиль (56).





Меньше всего сахара, по данным исследования, потребляют жители Северной Кореи – 0,11 кг на человека в год.





За этой страной следуют Афганистан и Нигер (по 1), Демократическая республика Конго, Чад и Парагвай (по 2), Гвинея-Бисау, ЦАР, Бурунди и Буркина-Фасо (по 3).



