Белорусы заняли седьмое место в мире по потреблению сахара
Британская компания Protectivity, предоставляющая услуги страхования, провела исследование, жители каких стран являются наиболее активными потребителями сахара.
Об этом сообщает foodingredientsfirst.com.
По данным исследования, Беларусь находится в этом рейтинге на седьмом месте, и показатель потребления в нашей стране составляет 62 кг на человека в год.
Вверху этого топа – ОАЭ с показателем 214 кг.
Далее выше Беларуси идут Джибути (193), Белиз (106), Бахрейн (93), Мавритания (87) и Куба (68). Чуть ниже нашей страны – Гайана (60), Малайзия (57) и Израиль (56).
Меньше всего сахара, по данным исследования, потребляют жители Северной Кореи – 0,11 кг на человека в год.
За этой страной следуют Афганистан и Нигер (по 1), Демократическая республика Конго, Чад и Парагвай (по 2), Гвинея-Бисау, ЦАР, Бурунди и Буркина-Фасо (по 3).
19:22 19/07/2018
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