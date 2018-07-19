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Белорусы заняли седьмое место в мире по потреблению сахара

Британская компания Protectivity, предоставляющая услуги страхования, провела исследование, жители каких стран являются наиболее активными потребителями сахара.

Об этом сообщает foodingredientsfirst.com.

По данным исследования, Беларусь находится в этом рейтинге на  седьмом месте, и показатель потребления в нашей стране составляет 62 кг на человека в год.

Вверху этого топа – ОАЭ с показателем 214 кг.

Далее выше Беларуси идут Джибути (193), Белиз (106), Бахрейн (93), Мавритания (87) и Куба (68). Чуть ниже нашей страны – Гайана (60), Малайзия (57) и Израиль (56).

Меньше всего сахара, по данным исследования, потребляют жители Северной Кореи – 0,11 кг на человека в год.

За этой страной следуют Афганистан и Нигер (по 1), Демократическая республика Конго, Чад и Парагвай (по 2), Гвинея-Бисау, ЦАР, Бурунди и Буркина-Фасо (по 3).


19:22 19/07/2018






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