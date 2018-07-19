«Вот за то, как проходит вступительная кампания в вузы, нужно уволить министра образования, а также всех тех, кто придумал такую иезуитскую, кондовую систему издевательства над родителями и абитуриентами, — написал Романчук в Фейсбуке . — Авторитетный педагог Евгений Ливянт, преподаватель математики и физики, соучредитель центра «100 баллов», абсолютно прав. Белорусская система образования — это пресловутая палка-копалка в условиях, когда мир активно внедряет технологии IV промышленной революции. Гордость Министерства образования за нынешнюю систему оценки знаний и поступления в вузы — это как гордость секретаря- машинистки по поводу новой печатной машинки в век квантовых компьютеров.





Первое.Почему в Беларуси абитуриент может подавать документы ТОЛЬКО в один вуз? в России — одновременно в 5 вузов, в Украине — 11 вузов, в Литве — во все. Это норма, цивилизованная практика.





Второе.Чтобы подать документы, нужно собрать справки (в бумажном виде) и ЛИЧНО принести их в вуз. Интересно, Министерство образования в курсе, что есть интернет и электронная форма передачи документов?





Третье.Система зачисления. В нормальных странах есть электронная система зачисления. Компьютер согласно заданной программе определяет очерёдность абитуриентов в конкурсе. В Беларуси — сплошная мистика, с отключением информации и блокировкой доступа к сайтам. Как определил Евгений, это «архаичное безумие».





Объяснить эту непрозрачность просто: ручное определение того, кто поступил на бесплатные, бюджетные места. Компьютер-то не купишь, взятку ему не дашь, а руководителям вузов и комиссий — это же человеческий фактор. Сегодня в Беларуси — ручное управление, субъективные суждения при зачислении в вузы. Как и ручное управление экономикой в целом. VIP-распорядители чужого на свой вкус решают, какие коммерческие проекты перспективны. Они «выбивают» под себя льготы, преференции, дотации и приоритетные места на полках в рознице. При этом номенклатурные любимцы — госпредприятия — работают в 1,5 – 3 раза хуже, чем частные производители товаров и услуг.





Министерство образования — это совковый орган дискредитации системы образования, аттестатов и дипломов. Проходной балл в 15 -20 баллов для университетов — это безумная, безответственная коммерциализация в ущерб качеству. Опять же такие стандарты задают сами руководители Минобра. Белорусский Минбезобраз — это прямая и явная угроза человеческому капиталу страны. Когда вам захочется повозмущаться количеству безруких, безголовых дураков с дипломами университетов вокруг нас, вспомните министерство образования и тех людей, которые это Минбезобразие курируют, финансируют и «крышуют».