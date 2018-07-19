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В Сморгонском районе 87-летняя пенсионерка почти двое суток провела в лесу и выжила

О пропаже пожилой женщины, проживающей в деревне Марковцы Сморгонского района, заявил ее совместно проживающий сын. Она в обеденное время ушла за грибами и не вернулась. Начались кропотливые поиски ушедшей в лес пенсионерки.

Подробности рассказал СБ официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко:

– Поисковая операция была масштабной. В ней приняли участие свыше 50 человек – сотрудники милиции, спасатели, пограничники… Ценной информацией поделился грибник, который издали видел пропавшую сельчанку, но не знал, что ее активно разыскивают. Мужчина указал квадрат, в котором следует искать пенсионерку.

Правда, когда спасательный отряд прибыл к месту, где по информации очевидца должна была находиться 87-летняя женщина, ее там уже не было. Оказалось, что пенсионерка самостоятельно выбралась на проселочную дорогу и остановила проезжавшую по ней автомашину. Водитель и доставил ее в деревню Марковцы.

В Сморгонском районе 87-летняя пенсионерка почти двое суток провела в лесу и выжила

Удивительно, но, несмотря на ночлег в лесу и долгое блуждание по пересеченной местности, 87-летняя пенсионерка чувствует себя хорошо, она даже отказалась от медицинской помощи.

18:41 19/07/2018






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