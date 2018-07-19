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Ксения Ситник хочет стать ведущей детского "Евровидения-2018"

Белтелерадиокомпания завершила прием заявок для участия в кастинге ведущих детского "Евровидения-2018" в Минске.

Как сообщили Sputnik в Белтелерадиокомпании, свои заявки на кастинг прислали около ста взрослых и детей. Возможность прислать анкеты уже закрыта.

Среди претендентов на роль ведущих шоу — белорусские участники международного конкурса разных лет: Ксения Ситник, Надежда Мисякова, Руслан Асланов и Хелена Мерааи.


Также анкету прислала Лейла Исмаилова — ведущая детского "Евровидения-2010", также проходившего в Минске. Претендуют на роль ведущих и финалисты отборов на взрослое "Евровидение" — Анжелика Пушнова и Олег Щуцкий.

Кастинг претендентов планируют провести в августе вместе с шоу-директором детского конкурса Гордоном Бонелло.

18:02 19/07/2018






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