Как сообщили Sputnik в Белтелерадиокомпании, свои заявки на кастинг прислали около ста взрослых и детей. Возможность прислать анкеты уже закрыта.





Среди претендентов на роль ведущих шоу — белорусские участники международного конкурса разных лет: Ксения Ситник, Надежда Мисякова, Руслан Асланов и Хелена Мерааи.









Также анкету прислала Лейла Исмаилова — ведущая детского "Евровидения-2010", также проходившего в Минске. Претендуют на роль ведущих и финалисты отборов на взрослое "Евровидение" — Анжелика Пушнова и Олег Щуцкий.





Кастинг претендентов планируют провести в августе вместе с шоу-директором детского конкурса Гордоном Бонелло.