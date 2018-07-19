На этот вопрос для Свабоды ответили генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб и подполковник милиции в отставке Николай Козлов.





Николай Козлов: У нас скорее выберут самый жесткий вариант





«Трудно сказать, когда там не был. Инструкций на этот случай я не знаю, с ними знакомят только службы, которые на этом специализируются. Но мне видится, что убить в такой ситуации - самое простое, - говорит Николай Козлов.- Звучит резонансно: ликвидировали - значит отвели угрозу. С течением времени нюансы забудутся и останется только, что уничтожили террориста, который взял человека в заложники. А разбираться, был ли он действительно террористом, уже никто не будет».





Николай Козлов не исключает, что «ликвидация» захватившего заложницу была оправдана.





«Там я не был, не могу сказать точно. Но то, что у нас при каждом удобном случае будут стрелять, это для меня без сомнения. Ведь если разберутся, то может оказаться, что это какая-то игра, баловство человека. А если застрелили, то уже точно не баловство. А звучит хорошо: ликвидация, отчет, спасли. Готовьтесь к награде».





По словам Николая Козлова, время, прошедшее между началом захвата и его развязкой, милиционеры должны были потратить в том числе на выяснение личности преступника, чтобы оценить реальность угрозы заложнику и другим людям.





Он взял в заложники не чуждого человека, а дочь





«На него в милиции были сведения. Все надо было поднять, оценить, насколько серьезных поступков от него следует ожидать, оценить его нынешнее состояние, может ли он действительно сделать то, чем грозит. Возможно, жействительно такой нестабильный человек, с припадками, может, был в наркотическом состоянии или еще в каком. Нюансов может быть много. Но не особенно верю, что не было никакой возможности с ним договориться, ведь все же это обычный человек, пусть и бывший уголовник.





К тому же он взял в заложники не чужого человека, а дочь. Поэтому мне больше видится такое: страна у нас спокойная, никаких терактов, как в России, не происходит, а соответствующие службы тренируются, им нужно рапортовать об успехах. Тем более министр внутренних дел Шуневич всей операцией командовал».





Мечислав Гриб: Инструкции всегда говорили, что сначала надо обезвредить





«Последних инструкций я не знаю, но по тем, что мне были известны, надо было до последнего вести переговоры, - считает Мечислав Гриб. - Чтобы и заложники не пострадали, и подозреваемого также стараться не убивать.





Другое дело, как это удастся? И тут дело даже не в том, что он не был вооружен огнестрельным оружием. Потому что у него было все же холодное оружие. Нож также оружие. Здесь важно прежде всего, чтобы не было угрозы заложнику. Если есть, то тогда оправдан риск, что пойдут на ликвидацию.





Но и при этом инструкции всегда говорили, что сначала надо обезвредить, то есть ранить, чтобы не мог сопротивляться. А ликвидировать - это уже самый последний вариант, когда ничего другого не остается».





Бывает, и сутками ведут переговоры





Мечислав Гриб отметил то, что с захватчиком в Заславле велись переговоры, но достаточно ли долго и насколько профессионально?





«Как они действовали, правильно или неправильно, профессионально или нет, мне трудно оценить. Потому что не знаю, какая была ситуация. Вижу, что попытки они делали, вели с ним два часа переговоры. Но раньше бывали случаи, помню, когда и три часа, и сутками вели переговоры, о чем-то договаривались, выясняли, что-то давали на требование, но делали все, чтобы жизнь сохранить. Почему сейчас за 2 часа все решили закончить? Для меня это вопрос».







