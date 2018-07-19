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Как в Освенциме: поезда из Берлина будут прибывать в Минск под музыку Вагнера

Классическая музыка звучит на железнодорожном вокзале в Минске с 19 июля по 25 августа. Такой музыкальный "подарок" преподнесли минчанам и гостям столицы организаторы фестиваля "Классика у Ратуши с velcom".


До конца лета на перроне, у касс и в подземных переходах можно услышать фрагменты известных классических произведений разных эпох. Девять поездов международного сообщения прибудут под аккомпанемент 25-секундных отрывков, связанных с их маршрутом.

Так, поезд Берлин - Москва встретит увертюра к опере "Тангейзер" Рихарда Вагнера, поезда украинского направления Трускавец - Могилев и Одесса - Минск - "Бравурная мазурка" из оперы "Тарас Бульба" Рейнгольда Глиэра. 

Музыкальные темы из всемирно известного балета "Щелкунчик" Петра Чайковского поприветствуют российские составы: Москва - Брест, Новосибирск - Минск, Архангельск - Минск. 

Мелодия из симфонической поэмы "Море" литовского композитора Микалоюса Константинаса Чюрлениса встретит пассажиров направления Вильнюс - Минск. 

А отрывок рапсодии "Вардар" болгарского композитора Панчо Владигерова ознаменует прибытие поезда Варна - Минск, передает БелТА.


Заметим, что Рихард Вагнер был любимым композитором Гитлера. Под его музыку в Освенцим, Дахау, Бухенвальд  привозили заключенных и под его же музыку их отправляли в газовые камеры. 

Вопрос организаторам и руководству БЖД: неужели в истории Германии это единственный достойный композитор, музыку которого можно было бы использовать в данном проекте?

"Белорусский партизан"
15:58 19/07/2018






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