До конца лета на перроне, у касс и в подземных переходах можно услышать фрагменты известных классических произведений разных эпох. Девять поездов международного сообщения прибудут под аккомпанемент 25-секундных отрывков, связанных с их маршрутом.





Так, поезд Берлин - Москва встретит увертюра к опере "Тангейзер" Рихарда Вагнера, поезда украинского направления Трускавец - Могилев и Одесса - Минск - "Бравурная мазурка" из оперы "Тарас Бульба" Рейнгольда Глиэра.





Музыкальные темы из всемирно известного балета "Щелкунчик" Петра Чайковского поприветствуют российские составы: Москва - Брест, Новосибирск - Минск, Архангельск - Минск.





Мелодия из симфонической поэмы "Море" литовского композитора Микалоюса Константинаса Чюрлениса встретит пассажиров направления Вильнюс - Минск.





А отрывок рапсодии "Вардар" болгарского композитора Панчо Владигерова ознаменует прибытие поезда Варна - Минск, передает БелТА









Заметим, что Рихард Вагнер был любимым композитором Гитлера. Под его музыку в Освенцим, Дахау, Бухенвальд привозили заключенных и под его же музыку их отправляли в газовые камеры.





Вопрос организаторам и руководству БЖД: неужели в истории Германии это единственный достойный композитор, музыку которого можно было бы использовать в данном проекте?