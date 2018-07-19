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В России судили гражданку Беларуси: обворовывала пенсионерок

Промышленный районный суд г. Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летней гражданки Беларуси, специализировавшейся на так называемых «карманных» кражах.

Женщину признали виновной в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных пп. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража из сумок, находящихся при потерпевших, с причинением значительного ущерба).

Как сообщает пресс-служба прокуратура Курской области, суд согласился с предложением государственного обвинителя и приговорил «карманницу» к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

В суде установлено, что гражданка Беларуси в банках Курска высматривала потенциальных жертв – женщин пожилого возраста, у которых при себе имелась бы крупная сумма денег. Затем она следовала за ними в магазины. 

Пользуясь тем, что пенсионеры отвлекались на товары, доставала из их сумок кошельки с деньгами и банковскими карточками, к которым, как правило, прилагался написанный на бумаге код. Таким образом воровка похитила более 100 тыс. российских рублей у четырех пенсионерок. Ущерб потерпевшим полностью возмещен.


"Белорусский партизан"
15:37 19/07/2018






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