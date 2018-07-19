Российский миллиардер скончался от инфаркта, сбив ребенка

«В этот день близкие и друзья скорбят о трагической смерти заботливого отца и мужа, верного и надежного друга», — говорится в сообщении компании «Дальрео», которая принадлежала предпринимателю.





По данным местных СМИ, причина смерти - инфаркт. Причем за несколько дней до этого Неклюдов стал участником ДТП, сбив ребенка, которому не было и года, передает crimerussia.com





Подробности аварии не уточняются, однако сообщается, что пострадавший малыш был доставлен в больницу с переломом основания черепа. Неклюдов якобы проконтролировал, чтобы ребенку оказывалась вся необходимая помощь, однако 18 июля врачи сообщили бизнесмену, что спасти его не удалось. Это известие, по информации журналистов, и спровоцировало инфаркт.





В то же время телеканал REN TV сообщает, что на самом деле ребенок жив. Если верить телеканалу, то отец ребенка рассказал, что его сын на самом деле не погиб, а отделался царапинами. По словам родителя, малыш сам упал под колеса Mercedes Неклюдова, когда тот выезжал с парковки комплекса «Заимка». Тем не менее инцидент заставил предпринимателя сильно понервничать — спустя некоторое время у него и случился инфаркт.









Игорь Неклюдов родился в 1947 году. Долгие годы он возглавлял совет директоров группы компаний «Дальеро». Ей принадлежит недвижимость в Хабаровске: бизнес-центры, офисные здания, телеканал «ДальТВ», сеть фитнес-клубов.







