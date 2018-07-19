Жительнице Лунинца "сняли порчу" за $3 тысячи

При этом гостья с порога заявила, что видит несчастье, которое скоро произойдет с дочерью хозяйки. А чтобы избавиться от беды, необходимо провести процедуру очищения с использованием всех имеющихся в доме денег.





Хозяйка принесла крупную сумму. После проведения ритуала гостья за услугу потребовала $1 тыс. Покидая дом, она предупредила, что к деньгам нельзя прикасаться в течение трех суток - якобы только при таких обстоятельствах несчастье обойдет дом. В качестве подарка она оставила комплект постельного белья.









Спустя некоторое время хозяйка заподозрила неладное и пересчитала деньги. Помимо отданных ею $1 тыс. недоставало еще $2 тыс. Женщина обратилась в милицию.





В ходе осмотра дома эксперты обнаружили и изъяли улику в виде следов незнакомки. По базе данных было установлено совпадение с ранее судимой за аналогичные преступления 38-летней жительницей Барановичского района. По горячим следам злоумышленница была задержана.







