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Жительнице Лунинца "сняли порчу" за $3 тысячи

Курьезный инцидент произошел в Лунинце вечером 18 июля. В дом 48-летней жительницы райцентра пришла незнакомая женщина и предложила купить комплект постельного белья.

При этом гостья с порога заявила, что видит несчастье, которое скоро произойдет с дочерью хозяйки. А чтобы избавиться от беды, необходимо провести процедуру очищения с использованием всех имеющихся в доме денег. 

Хозяйка принесла крупную сумму. После проведения ритуала гостья за услугу потребовала $1 тыс. Покидая дом, она предупредила, что к деньгам нельзя прикасаться в течение трех суток - якобы только при таких обстоятельствах несчастье обойдет дом. В качестве подарка она оставила комплект постельного белья.


Спустя некоторое время хозяйка заподозрила неладное и пересчитала деньги. Помимо отданных ею $1 тыс. недоставало еще $2 тыс. Женщина обратилась в милицию. 

В ходе осмотра дома эксперты обнаружили и изъяли улику в виде следов незнакомки. По базе данных было установлено совпадение с ранее судимой за аналогичные преступления 38-летней жительницей Барановичского района. По горячим следам злоумышленница была задержана.



14:11 19/07/2018






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