Подросток умер в бане в Рогачевском районе
Тело 17-летнего парня было обнаружено 14 июля в бане в деревне Красница Рогачевского района.
"Парень 2001 года рождения пошёл мыться в баню, где подогревал воду с использованием электрического кипятильника. Спустя некоторое время отец решил проверить, почему сын не возвращается, и обнаружил мальчика без признаков жизни.
При осмотре тела подростка обнаружены следы термического воздействия (предположительно поражение электрическим током). На кипятильнике также есть разрыв нагревательной спирали. Назначены экспертизы, проверку по данному факту проводит Рогачёвский РОСК", - сообщили местной газете "Свабоднае слова" в Рогачёвском РОСК.
13:55 19/07/2018
‡агрузка...