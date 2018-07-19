Лесли и Рыбка готовятся в Таиланде к долгому судебному процессу

Первое заседания суда в Паттайе прошло в четверг, на нем восьми обвиняемым, среди которых Рыбка и Лесли, сообщили, что в случае признания вины им, согласно законам страны, будет назначен срок заключения вдвое меньше, чем полагающийся по соответствующим статьям.





Подсудимые в свою очередь ответили, что не считают себя виновными, после этого им назначили адвокатов. Интересы обвиняемых будут представлять две местные юридические фирмы.





Далее была назначена дата следующего заседания — 20 августа. На нем будут обозначены списки свидетелей по делу. Далее суд установит график их допроса. Как обвиняемых, так и свидетелей будут допрашивать каждого отдельно.





Юристы уже говорят, что процесс будет длительным, однако отмечают, что подсудимые в любой момент могут его завершить, признав свою вину.







