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Лесли и Рыбка готовятся в Таиланде к долгому судебному процессу

Белорусские "секс-гуру" Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), обвиняемые судом Таиланда по четырем статьям Уголовного кодекса, готовятся защищаться в суде/

Первое заседания суда в Паттайе прошло в четверг, на нем восьми обвиняемым, среди которых Рыбка и Лесли, сообщили, что в случае признания вины им, согласно законам страны, будет назначен срок заключения вдвое меньше, чем полагающийся по соответствующим статьям.

Подсудимые в свою очередь ответили, что не считают себя виновными, после этого им назначили адвокатов. Интересы обвиняемых будут представлять две местные юридические фирмы.

Далее была назначена дата следующего заседания — 20 августа. На нем будут обозначены списки свидетелей по делу. Далее суд установит график их допроса. Как обвиняемых, так и свидетелей будут допрашивать каждого отдельно. 

Юристы уже говорят, что процесс будет длительным, однако отмечают, что подсудимые в любой момент могут его завершить, признав свою вину.


Лесли, Рыбка и еще шесть человек были задержаны в феврале текущего года в одной из гостиниц Паттайи. Сначала их обвиняли в нелегальной деятельности, однако позже в их отношении было возбуждено уголовно дело по факту создания преступной организации по оказанию услуг сексуального характера, передает sputnik.by

13:38 19/07/2018






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