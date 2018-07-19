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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Пинчанин три ночи жег в печи тело своей матери и получил три года колонии

Его судили не за убийство, а за надругательство над трупом.

26 февраля обвиняемый обратился в милицию с заявлением о пропаже без вести его матери: мол, в начале февраля 75-летняя женщина забрала свои вещи и направилась в неизвестном ему направлении. Правоохранители предположили, что пропажа женщины может иметь криминальный характер.

Потом мужчина признался, что в ночь с 3 на 4 февраля в ходе ссоры он толкнул мать, в результате чего она ударилась головой о мусорку. Позже он обнаружил, что мать умерла. Три ночи мужчина сжигал ее тело в домашней печи.


Изначально в отношении обвиняемого было возбуждено дело за убийство, но позже оно было переквалифицировано. В суде он предстал по обвинению в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности, в умышленном причинении легкого телесного повреждения и в надругательстве над трупом.

Суд признал его виновным и по совокупности преступлений назначил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован, передает tut.by

12:35 19/07/2018






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