Контрабандисты убегали от пограничников на простреленных колесах
Для остановки автомобиля с контрабандными сигаретами пограничникам пришлось применить оружие.
17 июля около двух часов ночи вблизи н.п. Белюнцы Вороновского района пограничный наряд обнаружил свежие следы автомобильных шин. Пограничники определили, что транспортное средство направилось в сторону белорусско-литовской границы, сообщает Госпогранкомитет.
В ходе проведения поисковых мероприятий был обнаружен автомобиль «УАЗ». Заметив приближение пограничников, водитель подозрительного внедорожника попытался скрыться.
На неоднократные требования пограничников об остановке реакции не последовало. В итоге пограничники были вынуждены применить оружие. Несмотря на простреленные колеса автомобиль продолжал движение.
Но вскоре погоня завершилась задержанием двоих граждан Беларуси. Прояснился и мотив нарушителей – мужчины перевозили 55 тысяч пачек сигарет белорусского производства.
В отношении обоих начат административный процесс за нарушение пограничного режима, а в отношении водителя также и за неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий.
Помимо этого мужчин будут судить за перемещение по территории пограничной зоны более тысячи сигарет и за покушение на перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест. За данные правонарушения задержанным грозят крупные штрафы.
12:17 19/07/2018
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