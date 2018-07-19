Контрабандисты убегали от пограничников на простреленных колесах

17 июля около двух часов ночи вблизи н.п. Белюнцы Вороновского района пограничный наряд обнаружил свежие следы автомобильных шин. Пограничники определили, что транспортное средство направилось в сторону белорусско-литовской границы, сообщает Госпогранкомитет.





В ходе проведения поисковых мероприятий был обнаружен автомобиль «УАЗ». Заметив приближение пограничников, водитель подозрительного внедорожника попытался скрыться.





На неоднократные требования пограничников об остановке реакции не последовало. В итоге пограничники были вынуждены применить оружие. Несмотря на простреленные колеса автомобиль продолжал движение.





Но вскоре погоня завершилась задержанием двоих граждан Беларуси. Прояснился и мотив нарушителей – мужчины перевозили 55 тысяч пачек сигарет белорусского производства.









В отношении обоих начат административный процесс за нарушение пограничного режима, а в отношении водителя также и за неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий.





Помимо этого мужчин будут судить за перемещение по территории пограничной зоны более тысячи сигарет и за покушение на перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест. За данные правонарушения задержанным грозят крупные штрафы.