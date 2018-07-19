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Контрабандисты убегали от пограничников на простреленных колесах

Для остановки автомобиля с контрабандными сигаретами пограничникам пришлось применить оружие.

17 июля около двух часов ночи вблизи н.п. Белюнцы Вороновского района пограничный наряд обнаружил свежие следы автомобильных шин. Пограничники определили, что транспортное средство направилось в сторону белорусско-литовской границы, сообщает Госпогранкомитет. 

В ходе проведения поисковых мероприятий был обнаружен автомобиль «УАЗ». Заметив приближение пограничников, водитель подозрительного внедорожника попытался скрыться. 

На неоднократные требования пограничников об остановке реакции не последовало. В итоге пограничники были вынуждены применить оружие. Несмотря на простреленные колеса автомобиль продолжал движение. 

Но вскоре погоня завершилась задержанием двоих граждан Беларуси. Прояснился и мотив нарушителей – мужчины перевозили 55 тысяч пачек сигарет белорусского производства.


В отношении обоих начат административный процесс за нарушение пограничного режима, а в отношении водителя также и за неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий. 

Помимо этого мужчин будут судить за перемещение по территории пограничной зоны более тысячи сигарет и за покушение на перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест. За данные правонарушения задержанным грозят крупные штрафы.

12:17 19/07/2018






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