Щеткина рассказала о возможном сокращении декретного отпуска
Отпуск по уходу за ребенком у белорусских женщин в ближайшее время не изменится и будет составлять, как и прежде, 3 года.
"Три года – это предоставленная возможность декретного отпуска. Если будем говорить о более коротком отпуске по уходу за ребенком, то должны будет предложить и более разветвленную сеть ясельных групп, и развивать частные сады, и много другого", - заявила в эфире телеканала "Беларусь-1" заместитель председателя Совета республики Марианна Щеткина.
В то же время Щеткина обратила внимание на то, что во многих других странах отпуск по уходу за ребенком, предоставляемый матерям, значительно короче. А рождение детей в более позднем возрасте – мировая, а не только белорусская, тенденция. "Пусть останется этот отпуск пока", - сказала она.
При этом Щеткина высказала сомнение в необходимости вводить обязательный декретный отпуск для отцов в Беларуси.
"Мне нравится, когда есть выбор и возможности. Я считаю, что они должны быть у всех. Но должен ли он быть обязательным? У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, которые важно учитывать", - отметила она.
В качестве примера Щеткина привела семью, в которой мама – домохозяйка, а отец – на высокооплачиваемой работе."Он должен идти в отпуск по уходу за ребенком? А он будет оплачиваемым или нет? А если нет?", - предположила она.
По мнению Щеткиной, определяющим в данном вопросе должно быть решение, принятое внутри каждой конкретной семьи, в соответствии с ее жизненными обстоятельствами.
Источник: interfax.by
11:47 19/07/2018
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