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С началом ягодного сезона на Витебщине стали пропадать пенсионеры

Четырех пожилых людей разыскивают в лесах Витебской области спасатели и сотрудники МВД. Все четверо в разное время и в разных районах области ушли в лес и, судя по всему, заблудились.

Жительницу деревни Осиновик Докшицкого района ищут уже третью неделю. Она ушла в лес 30 июня, однако пока спасателям не удалось ее обнаружить. Женщине 86 лет.

Еще один житель Докшицкого района пропал накануне. Он ушел в лес возле деревни Бабцы и не вернулся. Поисковые работы в Докшицком районе спасатели и правоохранители продолжат завтра.

Сегодня искать "потеряшек" будут в лесах Бешенковичского района, здесь потерялась 86-летняя местная жительница, и в лесу у деревни Козьяны Шумилинского района — потерялась пенсионерка 1937 года рождения. Женщины пропали накануне, их искали, однако пока найти не смогли.


Чтобы не заблудиться в лесу, спасатели настоятельно рекомендуют перед походом за грибами или ягодами пополнить баланс сотового телефона и проверить заряд батареи, взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Кроме того, спасатели советуют одеваться ярко и стараться запомнить дорогу.

Если все-таки заблудились, спасатели рекомендуют, прежде всего, не паниковать. Если нет возможности идти, развести костер — по дыму проще найти человека. В поисках дороги лучше не петлять и ориентироваться по солнцу. 

Спасительными могут оказаться линии электропередач, железная дорога, газопровод или река — если идти вдоль них, наверняка удастся выйти к людям. Подавать звуковые сигналы в лесу можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу, пишет sputnik.by

11:12 19/07/2018






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