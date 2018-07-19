С началом ягодного сезона на Витебщине стали пропадать пенсионеры

Жительницу деревни Осиновик Докшицкого района ищут уже третью неделю. Она ушла в лес 30 июня, однако пока спасателям не удалось ее обнаружить. Женщине 86 лет.





Еще один житель Докшицкого района пропал накануне. Он ушел в лес возле деревни Бабцы и не вернулся. Поисковые работы в Докшицком районе спасатели и правоохранители продолжат завтра.





Сегодня искать "потеряшек" будут в лесах Бешенковичского района, здесь потерялась 86-летняя местная жительница, и в лесу у деревни Козьяны Шумилинского района — потерялась пенсионерка 1937 года рождения. Женщины пропали накануне, их искали, однако пока найти не смогли.









Чтобы не заблудиться в лесу, спасатели настоятельно рекомендуют перед походом за грибами или ягодами пополнить баланс сотового телефона и проверить заряд батареи, взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Кроме того, спасатели советуют одеваться ярко и стараться запомнить дорогу.





Если все-таки заблудились, спасатели рекомендуют, прежде всего, не паниковать. Если нет возможности идти, развести костер — по дыму проще найти человека. В поисках дороги лучше не петлять и ориентироваться по солнцу.



