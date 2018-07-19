



Первоначальная информация была весьма противоречивой: то ли это муж с женой, то ли жених с беременной невестой, то ли и вовсе незнакомые люди. На место выехало руководство МВД, операцией руководил лично министр Игорь Шуневич.





По словам главы МВД, переговоры с преступником длились больше двух часов.





"Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал. Личность преступника нами установлена - это ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля", - заявил Шуневич после завершения операции, сообщив при этом, что "преступник ликвидирован".





Однако, если судить по некоторым подробностями, которые стали известны « Комсомолке », с "ликвидацией" спецназовцы Шуневича явно поторопились. "Ликвидированный" мужчина вряд ли представлял угрозу для заложницы. Судите сами:





- Около двух часов дня я хотел войти в банк, но милиционер попросил меня выйти, сказал, что какая-то внештатная ситуация, - рассказывает Иван, житель Заславля. - Потом оказалось, что в банк ворвался мужчина - он узнал, что его дочь собирается взять кредит для своего жениха, который ему очень не нравился, - продолжает собеседник.









По словам местных жителей, мужчина, который ворвался в банк - это Сергей К., 45-летний житель Заславля, в городе его многие знают. Говорят, что девушка ему не родная, а дочка его гражданской жены.





- Он был два раза судим. Не чаял души в своей дочке, покупал ей дорогие вещи, обеспечивал всем. Но она связалась с плохим парнем и все, что ей покупал отец, отдавала ему. Днем Сергею позвонили домой из банка и сказали, что на его дочь одобрили кредит. Он сразу прибежал в отделение банка и приставил ей нож к горлу. Кричал что-то вроде: «Пусть он сюда приходит, я его зарежу».





Около 19:30 место событий еще было оцеплено. Работала следственная группа. Весь город стоял на ушах, местные передавали друг другу подробности трагедии, вспоминали все, что знают о Сергее.





- Ну как сказать, раньше держал весь город, - говорит местная жительница. - А когда жена спилась, взялся воспитывать дочку сам. Потом, правда, его посадили. Но в последнее время был очень адекватным. Жил и старался для дочери, но когда узнал, что связалась с плохим парнем, отношения у них пошли наперекосяк. Постоянно ругались и скандалили. Хотя ее ребенка первого он очень любил: с внуком и на рыбалку ходил, и возился с ним. И жил после тюрьмы с ними вместе. А вот когда узнал, что дочка взяла кредит, вспылил. Получается, хотел уберечь..., - вздыхает женщина.