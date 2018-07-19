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В Гомеле на предприятии произошел взрыв газа, пострадали два работника

На гомельском предприятии произошел взрыв газа: мужчины, находившиеся буквально в четырех метрах от бочек с газом, получили травмы и госпитализированы.


Инцидент произошел на предприятии «Экспедиционный отряд подводно-технических работ» по ул. 30 лет Октября, 13. В пресс-службе ведомства сообщили, что на территории предприятия есть открытая площадка, где стоят 15 бочек. По-видимому, в одной из них были остатки легко-воспламеняющейся жидкости. В четырех метрах от бочки работники предприятия проводили огневые работы, когда произошел взрыв.

Избежать страшных последствий не удалось: оба работника получили травмы. 40-летнего гомельчанина госпитализировали с диагнозом «рваная рана живота, рваная рана ноги», его 30-летнего коллегу — с «ожогом левой ноги 1-2 степени 5% тела».








gomel.today
09:56 19/07/2018






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