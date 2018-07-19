



Инцидент произошел на предприятии «Экспедиционный отряд подводно-технических работ» по ул. 30 лет Октября, 13. В пресс-службе ведомства сообщили, что на территории предприятия есть открытая площадка, где стоят 15 бочек. По-видимому, в одной из них были остатки легко-воспламеняющейся жидкости. В четырех метрах от бочки работники предприятия проводили огневые работы, когда произошел взрыв.





Избежать страшных последствий не удалось: оба работника получили травмы. 40-летнего гомельчанина госпитализировали с диагнозом «рваная рана живота, рваная рана ноги», его 30-летнего коллегу — с «ожогом левой ноги 1-2 степени 5% тела».



























