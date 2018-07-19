Сегодня снова сильные ливни и ветер до 20 м/с

Днем 19 июля на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, сообщает Белгидромет.





Температура воздуха в четверг минимальная ночью +14…19°С, максимальная температура днем +22…29°С.





В Минске также ожидается гроза, местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.





Напомним, что и в среду синоптики предупреждают о грозе. При грозах местами по стране — шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, сильные ливни.





Как действовать при сильном дожде и молнии





При ливне:





— воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания;





— если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;





— если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;





— если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.





Рекомендации водителям:





— заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест;





— не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления;





— если сильный дождь застал вас в авто, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;





— если вы едете в автомобиле во время молнии, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в машине.





При молнии





В доме:





— по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы, не рекомендуется во время грозы топить печку;





— держитесь подальше от электропроводки, антенн;





— отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.





На открытой местности:





— не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);





— при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;





— в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;





— если вы не один, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;





— во время грозы нельзя купаться в водоемах, бегать, находиться рядом с линией электропередачи;





— если вы едете на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;





— если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;





— если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;





— если вы едете в автомобиле во время молнии, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в машине.





Если ударила молния:





— потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом;





— если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.



