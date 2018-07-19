В таком документообороте ошибки и отписки будут исключены.





– Запланировано подключить к СМДО – системе межведомственного электронного документооборота 17 тысяч белорусских госструктур, то есть все госорганизации. Вход в систему позволит электронным документам быстро и беспрепятственно попадать в необходимую инстанцию, – объяснили в НЦЭУ.





У электронных документом будет такой же юридеский вес, что и у бумажных, а сроки их согласования, вынесения решений и подписания будут строго соблюдаться. Виртуальный документооборот сэкономит время и ресурсы, а ошибки, в том числе из-за «человеческого фактора», будут сведены к нулю. Доступ к СМДО с 2013 года уже получило свыше 10 тысяч госорганизаций страны.





Как пишет kp.by, система способна обрабатывать до 100 тысяч электронных документов еженедельно. Кроме госорганов в нее хотят войти и крупные корпорации, взаимодействующие с чиновниками: МТС, ZTE, «БЕЛДЖИ» и другие компании.



