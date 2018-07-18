Туберкулёзная больница в Гомеле выглядит как после бомбёжки
В редакцию «Сильных новостей» обратился пациент второго отделения закрытого типа гомельской туббольницы, который в данный момент находится на лечении. Мужчина прислал видеоролик, где отчетливо видно состояние палат, мест общего пользования и туалетов. Посыпавшаяся краска, трещины на стенах, плесень, грязные окна, про состояние туалетов просто страшно говорить.
Мужчина поясняет, что угнетает в больнице не только условия содержания, но и отношение к пациентам:
«Ходили на прием к Ширяеву, то есть к главврачу, сказал, будем вышки вызывать и мыть окна,так и не дождались. Про ремонт говорили — сказал нет средств, возможно, только в следующем году, и то не факт. Сейчас говорят какая-то комиссия в больнице, но опять же, они до нас не дойдут».
21:06 18/07/2018
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