Туберкулёзная больница в Гомеле выглядит как после бомбёжки

Мужчина поясняет, что угнетает в больнице не только условия содержания, но и отношение к пациентам:





«Ходили на прием к Ширяеву, то есть к главврачу, сказал, будем вышки вызывать и мыть окна,так и не дождались. Про ремонт говорили — сказал нет средств, возможно, только в следующем году, и то не факт. Сейчас говорят какая-то комиссия в больнице, но опять же, они до нас не дойдут».



