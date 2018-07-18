Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Туберкулёзная больница в Гомеле выглядит как после бомбёжки

В редакцию «Сильных новостей» обратился пациент второго отделения закрытого типа гомельской туббольницы, который в данный момент находится на лечении. Мужчина прислал видеоролик, где отчетливо видно состояние палат, мест общего пользования и туалетов. Посыпавшаяся краска, трещины на стенах, плесень, грязные окна, про состояние туалетов просто страшно говорить.

Мужчина поясняет, что угнетает в больнице не только условия содержания, но и отношение к пациентам:

«Ходили на прием к Ширяеву, то есть к главврачу, сказал, будем вышки вызывать и мыть окна,так и не дождались. Про ремонт говорили — сказал нет средств, возможно, только в следующем году, и то не факт. Сейчас говорят какая-то комиссия в больнице, но опять же, они до нас не дойдут».


21:06 18/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё