«Алмаз» освободил заложницу в отделении банка в Заславле. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. Мужчину, который захватил заложницу, убили.





Сообщается, что заложнице 23 года, она беременна. При проведении операции она не пострадала.





Личность преступника уже установили — это 46-летний ранее дважды судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений житель Заславля. Ранее сообщалось, что мужчина — муж заложницы, но эта информация не подтвердилась. Оказалось, что мужчина был отцом заложницы. Это подтвердил Следственный комитет.





Ни преступник, ни заложница не имели никакого отношения к банку — они пришли туда в качестве клиентов.





Tut.by поговорил со свидетелями. Они утверждают, что отец и дочь пришли в банк за кредитом. Но в кредите им отказали, и мужчина взял в заложники дочку.





Одноклассница 23-летней заложницы рассказала:





— Отец растил ее в одиночку, в Даше души не чаял. У нее есть сын, примерно четыре-пять лет, и мужчина очень любил внука — на рыбалку с ним ездил. На выпускном у нас был, никакой агрессии в ее сторону не было — он мог пошутить, посмеяться. Не понимаю, что произошло.





По ее словам, сама Дарья воспитывает сына одна.





— Говорят, у нее недавно появился парень, мол, именно он уговаривал ее взять кредит, и отец из-за этого разозлился — но точно я этого не знаю.







