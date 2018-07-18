Видеофакт: Как освобождали заложницу в Заславле

Правоохранители проводили со злоумышленником переговоры более двух часов. После министр внутренних дел Игорь Шуневич, руководивший операцией по освобождению заложницы, сообщил, что мужчина вел себя неадекватно, агрессивно, отказывался сложить оружие и отпустить заложницу, угрожал ей. В результате было принято решение провести штурм. По словам Шуневича, немалое значение имел тот факт, что, по предварительной информации, женщина была беременна. Во время штурма мужчина был убит, а заложница освобождена, с ней работали медики и психологи.

На видео видно, как бойцы "Алмаза" вошли в здание, но нет момента, когда мужчина был застрелен. Вероятно, его тяжело ранили и были попытки провести реанимацию.





Портал tut.by сообщает со ссылкой на нескольких жителей Заславля, что мужчина был отцом женщины. Они, якобы, пришли взять в банке кредит, а им отказали. После этого и случился "захват заложницы". Правоохранители предварительно подтвердили, что мужчина и женщина были родственниками. Однако официальные комментарии появятся позже, идет расследование. Уголовное дело возбудили по статье "Захват заложника".