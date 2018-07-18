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"Допускал систематическое унижение чести и достоинства". В Дзержинском районе рядового осудили за дедовщину

Суд Дзержинского района вынес приговор солдату-срочнику, обвиняемому в дедовщине. Его признали виновным в насилии и издевательстве над сослуживцем.

Как следует из материалов дела, «обвиняемый А., проходя срочную военную службу в воинском звании „рядовой“, являясь лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, допускал систематическое унижение чести и личного достоинства рядового М., в том числе во время занятий по подготовке к спортивным соревнованиям, нанес не менее 3 ударов боксерской перчаткой по руке рядовому М. из-за его отказа выполнять физические упражнения».

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке, сообщает пресс-служба Минского областного суда.


20:07 18/07/2018






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