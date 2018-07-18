Как следует из материалов дела, «обвиняемый А., проходя срочную военную службу в воинском звании „рядовой“, являясь лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, допускал систематическое унижение чести и личного достоинства рядового М., в том числе во время занятий по подготовке к спортивным соревнованиям, нанес не менее 3 ударов боксерской перчаткой по руке рядовому М. из-за его отказа выполнять физические упражнения».





Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке, сообщает пресс-служба Минского областного суда.



