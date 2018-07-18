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Один из самых богатых людей мира — потомок эмигрантов из Беларуси

Один из самых богатых людей мира Майкл Блумберг — потомок эмигрантов из Беларуси и Литвы.

Один из самых богатых людей мира — потомок эмигрантов из Беларуси
Дедушка и бабушка Майкла Блумберга приехали в Соединенные Штаты где-то в начале ХХ века. Об этом написал Эндрю Тиш, который написал книгу об известных бизнесменах, которые родились в семьях эмигрантов. Один из ее героев как раз Блумберг, информирует сайт foxbusiness.com. К сожалению, не известно точно, из какого белорусского города переехали в Соединенные Штаты дедушка и бабушка бизнесмена.

Майклу Блумбергу 76 лет. Он родился в еврейской семье в Бостоне. Бизнесмен является основателем одноименного информационного агентства. Блумберг — один из самых богатых людей мира. Весной 2018-го он владел более чем 50 млрд долларов и занимал 11-е место среди богатых людей планеты по версии журнала Forbes, передает "Еврорадио".

19:28 18/07/2018






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