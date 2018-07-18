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В июле белорусы получили жировки с обновленным дизайном

Теперь коммунальные услуги станет проще оплачивать с помощью смартфона.

На самом деле, изменения во внешнем виде платежки претерпели минимальные. А именно: в правом верхнем углу жировки появился новый элемент – QR-код, пишет "Солидарность".

С помощью него владельцы современных мобильных телефонов смогут быстро и удобно оплатить услуги ЖКХ. Для этого достаточно навести фотокамеру на код, после чего должен открыться соответствующий кабинет интернет-банка, из которого пользователь сможет быстро оформить платеж.

Пока услуга доступна лишь клиентам некоторых банков: возможность оплаты с помощью QR-кода предоставляют Белинвестбанк и БТА-Банк, а также частично Альфа Банк. Также для корректной работы услуги на телефоне должно быть установлено соответствующее мобильное приложение банка.

19:21 18/07/2018






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