В июле белорусы получили жировки с обновленным дизайном

С помощью него владельцы современных мобильных телефонов смогут быстро и удобно оплатить услуги ЖКХ. Для этого достаточно навести фотокамеру на код, после чего должен открыться соответствующий кабинет интернет-банка, из которого пользователь сможет быстро оформить платеж.





Пока услуга доступна лишь клиентам некоторых банков: возможность оплаты с помощью QR-кода предоставляют Белинвестбанк и БТА-Банк, а также частично Альфа Банк. Также для корректной работы услуги на телефоне должно быть установлено соответствующее мобильное приложение банка.