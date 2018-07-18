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В Добруше мужчина ударил чужого ребёнка, его осудили и взыскали 1000 руб. за моральный ущерб

Суд Добрушского района назначил 3 месяца ареста мужчине за то, что тот ударил чужого ребенка. Подробности сообщили в Генпрокуратуре.

Предварительным следствием установлено, что ранее судимый, имеющий не снятую и не погашенную судимость К., будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом сожительницы через окно. В спальне дома между К. и ребёнком произошел конфликт по поводу просмотра телевизора мальчиком, в ходе которого К. нанес потерпевшему не менее двух ударов: один пришелся в область губы, другой – в затылочную область головы. 

Согласно заключению эксперта ребенку причинена ушибленная рана нижней губы, которая относится к легким телесным повреждениям по признаку кратковременного расстройства здоровья. 

В судебном заседании обвиняемый вину признал частично, показав, что произошедшее помнит смутно, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Смягчающих вину обстоятельств судом не установлено. Отягчающими ответственность обстоятельствами признаны совершение преступления лицом, ранее совершавшим какое-либо преступление, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и совершение преступления в отношении заведомо малолетнего. 

Приговором суда Добрушского района К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.153 УК Республики Беларусь (умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья). Обвиняемому назначено наказание в виде ареста сроком на 3 месяца. 

По иску прокурора района судом с К. в возмещение материальной компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего взыскано 1000 рублей. 

Приговор вступил в законную силу.

progomel.by
19:00 18/07/2018






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