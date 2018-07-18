Предварительным следствием установлено, что ранее судимый, имеющий не снятую и не погашенную судимость К., будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом сожительницы через окно. В спальне дома между К. и ребёнком произошел конфликт по поводу просмотра телевизора мальчиком, в ходе которого К. нанес потерпевшему не менее двух ударов: один пришелся в область губы, другой – в затылочную область головы.





Согласно заключению эксперта ребенку причинена ушибленная рана нижней губы, которая относится к легким телесным повреждениям по признаку кратковременного расстройства здоровья.





В судебном заседании обвиняемый вину признал частично, показав, что произошедшее помнит смутно, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.





Смягчающих вину обстоятельств судом не установлено. Отягчающими ответственность обстоятельствами признаны совершение преступления лицом, ранее совершавшим какое-либо преступление, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и совершение преступления в отношении заведомо малолетнего.





Приговором суда Добрушского района К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.153 УК Республики Беларусь (умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья). Обвиняемому назначено наказание в виде ареста сроком на 3 месяца.





По иску прокурора района судом с К. в возмещение материальной компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего взыскано 1000 рублей.





Приговор вступил в законную силу.