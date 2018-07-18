В Кабардино-Балкарии погиб белорусский альпинист
Он сорвался во время восхождения. Его тело уже нашли спасатели.
Для того, чтобы спустить тело с высоты 4100 метров, придется использовать вертолет МЧС России, информирует БЕЛТА.
Трагическое происшествие в Кабардино-Балкарии случилось 17 июля. Как информирует портал tut.by, 54-летний белорус, уроженец Гомеля, кандидат в мастера спорта по альпинизму, был в составе организованной группы. Поиски тела начались еще во вторник, но прерывались из-за наступления темноты.
18:23 18/07/2018
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