Геологи дали официальное название нашему веку

Геохронологическая шкала делит историю Земли на промежутки времени в сотни тысяч и миллионы лет. Их границы проведены по важнейшим событиям. К примеру, в ходе силурийского периода произошел выход жизни на сушу, а в пермском периоде вымерло около 95% всех существовавших видов.





По существующей классификации, в данный момент на Земле продожается фанерозойский эон, кайнозойская эра, четвертичный период, голоценовая эпоха. Теперь ученые решили разделить голоцен на три яруса: гренландский, северогриппианский и мейгалейский. Мы сейчас — в мейгалейском.





Мейгалейский век начался 4200 лет назад и длится до сих пор. Он получил свое название от пещеры в индийском штате Мейгалейа, где были найдены характерные для него химические элементы. Мейгалейский век начался с разрушительной засухи, которая нанесла серьезный ущерб цивилизациям в Египте, Греции, Сирии, Палестине, Месопотамии, а также в долинах рек Инд и Янцзы. Вероятно, ее вызвали сдвиги в океанских течениях и атмосферной циркуляции.





Средняя фаза голоцена — северогриппианский век. Его временные рамки: 8326 — 4200 лет назад. Он началася с таяния ледников в Канаде, когда огромные объемы пресной воды попали в Северную Атлантику и изменили океанские течения. Самая ранняя часть голоцена получила название гренландского века. Он начался 11 700 лет назад и продлился до начала северо-гриппийского века.





Некоторые ученые раскритиковали решение Международной геохронологической комиссии, ведь оно игнорирует идею антропоцена, которая широко обсуждалась в последнее время.





«После оригинальной работы и прохождения различных комитетов они внезапно объявили Мейгалейский век и поместили его на диаграмму, — сказал BBC Марк Маслин из Университетского колледжа Лондона. — Официально мы в новом веке, кто знал? У нас много новых определений, которые, возможно, теперь противоречат разработке понятия антропоцена — тому, что большинство ученых считают самым важным изменением на Земле за последние 10 000 лет».





Антропоцен — эпоха, которая характеризуется крайне активным влиянием человека на состояние планеты. Среди ее признаков — массовые выбросы углекислого газа, повышение кислотности мирового океана, а также обилие бетона и пластика в земле. Ее начало предложили отсчитывать от 16 июля 1945 года — дня, когда США впервые провели испытания ядерного взрывного устройства Gadget в штате Нью-Мексико. И дата начала новой эпохи, и сам термин «антропоцен» — дискуссионные вопросы современной геологии.

