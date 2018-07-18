Очевидцы: Девушка сняла деньги с его карточки и не отдавала





– Да, она его невеста. Пришли в банк, девушки деньги сняла с его карточки деньги и не отдавала, он разозлился и нож к горлу приставил, - рассказывают " Комсомолке " местные жители, которые были очевидцами произошедшего. – Говорят, дважды судим уже был. Вот и повел себя так.





Как уже сообщалось, переговоры длились больше двух часов, после чего была проведена операция по освобождению заложника. Заложница не пострадала. А вот захватчик, по словам Шуневича, был "ликвидирован".









Известно, что банк стал только местом происшествия – то есть мужчина не выдвигал требований выдать ему деньги.

Похоже, что милиция все же переусердствовала с "ликвидацией". При наличии профессионального переговорщика, а таких в Беларуси, видимо, нет, при освобождении заложницы можно было обойтись без жертв.