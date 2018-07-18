Белорус получил в России условный срок за убийство тестя

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Смоленской области, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Республики Беларусь. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).





Санкцией этой статьи предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.





17 февраля 2018 года мужчина совместно с сожительницей и ее малолетним ребенком находился в гостях у тещи, где отмечали ее день рождение. Ближе к полуночи, гражданские супруги пошли к себе домой, а ребенок, который уже спал, остался у бабушки.





Через некоторое время женщина позвонила дочери и рассказала, что находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения отец, агрессивно себя ведет и мешает спать ребенку. Подсудимый вернулся к теще в квартиру, чтобы защитить женщину и успокоить родственника.





В результате мужчина избил тестя. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.





Суд учел все смягчающие вину гражданина Беларуси обстоятельства: полное признание вины, раскаяние в содеянном, нахождении на содержании и воспитании малолетнего ребенка сожительницы.





Также была дана оценка противоправному поведению потерпевшего, способствовавшего совершению преступления.





Да и теща, видимо, простила своего белорусского зятя.





В результате мужчине назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы условно.