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Белорус получил в России условный срок за убийство тестя

В Смоленской области вынесен приговор гражданину Беларуси, обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления, жертвой которого стал его тесть.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Смоленской области, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина Республики Беларусь. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Санкцией этой статьи предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

17 февраля 2018 года мужчина совместно с сожительницей и ее малолетним ребенком находился в гостях у тещи, где отмечали ее день рождение. Ближе к полуночи, гражданские супруги пошли к себе домой, а ребенок, который уже спал, остался у бабушки. 

Через некоторое время женщина позвонила дочери и рассказала, что находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения отец, агрессивно себя ведет и мешает спать ребенку. Подсудимый вернулся к теще в квартиру, чтобы защитить женщину и успокоить родственника. 

В результате мужчина избил тестя. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд учел все смягчающие вину гражданина Беларуси обстоятельства: полное признание вины, раскаяние в содеянном, нахождении на содержании и воспитании малолетнего ребенка сожительницы. 

Также была дана оценка противоправному поведению потерпевшего, способствовавшего совершению преступления. 

Да и теща, видимо, простила своего белорусского зятя. 

В результате мужчине назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы условно.

"Белорусский партизан"
16:58 18/07/2018






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