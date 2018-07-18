Ветер унёс аистят из гнезда - спасатели вернули их домой

Неравнодушные жители рассказали, что из-за сильного ветра на улице Минской возле 15-го дома сильным ветром сорвало часть гнезда. В этот момент в нём находилось трое аистят, которые не могли вернуться назад.





Спасатели нашли птенцов в добром здравии. Взобравшись по трехколенной лестнице, они возвратили малышей обратно родителям, пишет greenbelarus.info



