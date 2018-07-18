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Ветер унёс аистят из гнезда - спасатели вернули их домой

На необычный выезд выехали спасатели Рогачёвского районного подразделения МЧС.
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 Неравнодушные жители рассказали, что из-за сильного ветра на улице Минской возле 15-го дома сильным ветром сорвало часть гнезда. В этот момент в нём находилось трое аистят, которые не могли вернуться назад.

Спасатели нашли птенцов в добром здравии. Взобравшись по трехколенной лестнице, они возвратили малышей обратно родителям, пишет greenbelarus.info


16:04 18/07/2018






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