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В Заславле мужчина взял в банке заложницу. Шуневич лично руководит операцией по освобождению

В здании гостиницы на улице Советской в Заславле в помещении банка вооруженный ножом мужчина взял заложницу.

В Заславле мужчина взял в банке заложницу. Шуневич лично руководит операцией по освобождению
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По словам очевидцев, мужчина вооружен ножом, в заложницах у него - собственная супруга. 

Не исключено, что в заложниках оказался и ребенок. Об этом стало известно "Белорусскому партизану", но официального подтверждения этой информации нет
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В правоохранительных органах подтверждают: в Заславле произошло разбойное нападение.

«Для выяснения обстоятельств случившегося на место выбыли сотрудники милиции и руководство областного УВД, а также следственно-оперативная группа», — сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

видео: onliner.by

На месте присутствуют скорые и спасатели. Движение по улице Советской в Заславле перекрыто. 
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фото: zaslavl-info.by

Как сообщается в Твиттере МВД, операцию по освобождению заложника в Заславле возглавил министр внутренних дел Игорь Шуневич.






"Белорусский партизан"
15:35 18/07/2018






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