В Заславле мужчина взял в банке заложницу. Шуневич лично руководит операцией по освобождению
В здании гостиницы на улице Советской в Заславле в помещении банка вооруженный ножом мужчина взял заложницу.
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По словам очевидцев, мужчина вооружен ножом, в заложницах у него - собственная супруга.
Не исключено, что в заложниках оказался и ребенок. Об этом стало известно "Белорусскому партизану", но официального подтверждения этой информации нет
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В правоохранительных органах подтверждают: в Заславле произошло разбойное нападение.
«Для выяснения обстоятельств случившегося на место выбыли сотрудники милиции и руководство областного УВД, а также следственно-оперативная группа», — сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.
видео: onliner.by
На месте присутствуют скорые и спасатели. Движение по улице Советской в Заславле перекрыто.
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фото: zaslavl-info.by
Как сообщается в Твиттере МВД, операцию по освобождению заложника в Заславле возглавил министр внутренних дел Игорь Шуневич.
"Белорусский партизан"
15:35 18/07/2018
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