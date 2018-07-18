По словам очевидцев, мужчина вооружен ножом, в заложницах у него - собственная супруга.





Не исключено, что в заложниках оказался и ребенок. Об этом стало известно "Белорусскому партизану", но официального подтверждения этой информации нет

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В правоохранительных органах подтверждают: в Заславле произошло разбойное нападение.





«Для выяснения обстоятельств случившегося на место выбыли сотрудники милиции и руководство областного УВД, а также следственно-оперативная группа», — сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.









На месте присутствуют скорые и спасатели. Движение по улице Советской в Заславле перекрыто.

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Как сообщается в Твиттере МВД, операцию по освобождению заложника в Заславле возглавил министр внутренних дел Игорь Шуневич.



















