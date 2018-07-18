Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

"Обули" на миллионы долларов: в России жертвами воров в погонах стали заключённые

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 263 млн. рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заместитель генпрокурора  утвердил обвинительное заключение по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении Смбата Арутюняна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как полагает следствие, с 2015 по 2016 годы Арутюнян в сговоре с должностными лицами ФСИН России подменил кожевенный материал, предназначенный для обеспечения обувью заключенных, на более дешевый и некачественный. В результате по государственным контрактам была поставлена непригодная к использованию обувная продукция.

Сумма похищенных бюджетных средств составила более 263 млн. рублей (свыше 4 млн. 100 тыс. долларов).

В ходе следствия Арутюнян полностью признал вину в инкриминированном ему преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.


"Белорусский партизан"
15:14 18/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё