Как сообщает пресс-служба ведомства, заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении Смбата Арутюняна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).





Как полагает следствие, с 2015 по 2016 годы Арутюнян в сговоре с должностными лицами ФСИН России подменил кожевенный материал, предназначенный для обеспечения обувью заключенных, на более дешевый и некачественный. В результате по государственным контрактам была поставлена непригодная к использованию обувная продукция.





Сумма похищенных бюджетных средств составила более 263 млн. рублей (свыше 4 млн. 100 тыс. долларов).





В ходе следствия Арутюнян полностью признал вину в инкриминированном ему преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.





После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.



