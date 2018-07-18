"Обули" на миллионы долларов: в России жертвами воров в погонах стали заключённые
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 263 млн. рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
Как сообщает пресс-служба ведомства, заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении Смбата Арутюняна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как полагает следствие, с 2015 по 2016 годы Арутюнян в сговоре с должностными лицами ФСИН России подменил кожевенный материал, предназначенный для обеспечения обувью заключенных, на более дешевый и некачественный. В результате по государственным контрактам была поставлена непригодная к использованию обувная продукция.
Сумма похищенных бюджетных средств составила более 263 млн. рублей (свыше 4 млн. 100 тыс. долларов).
В ходе следствия Арутюнян полностью признал вину в инкриминированном ему преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
"Белорусский партизан"
15:14 18/07/2018
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