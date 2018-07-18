Уже через 30 лет: людям предрекли вымирание из-за... кондиционеров
Людям грозит преждевременная гибель из-за частого использования кондиционеров. К такому выводу пришли ученые Висконсинского университета в Мадисоне.
Так, из-за глобального потепления люди все чаще будут пользоваться кондиционерами, что, в свою очередь, приведет к увеличению уровня загрязнения воздуха. Это значительно повысит риск преждевременной смерти, передает Science Alert.
Отмечается, что использование систем кондиционирования воздуха усилит нагрузку на энергетическую промышленность. Это повлечет повышение выбросов в атмосферу газов и аэрозолей.
В то же время повышение температуры воздуха на 3,5 градуса Цельсия увеличивает спрос на электроэнергию почти на 30 процентов.
Результаты компьютерного моделирования показали, что к 2050 году потребление электроэнергии в США может утроиться, что станет причиной дополнительных 600 смертей ежегодно.
Уменьшить загрязнение воздуха можно, если использовать возобновляемые источники энергии, пишет obozrevatel.com
14:51 18/07/2018
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