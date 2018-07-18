Уже через 30 лет: людям предрекли вымирание из-за... кондиционеров

Так, из-за глобального потепления люди все чаще будут пользоваться кондиционерами, что, в свою очередь, приведет к увеличению уровня загрязнения воздуха. Это значительно повысит риск преждевременной смерти, передает Science Alert.





Отмечается, что использование систем кондиционирования воздуха усилит нагрузку на энергетическую промышленность. Это повлечет повышение выбросов в атмосферу газов и аэрозолей.





В то же время повышение температуры воздуха на 3,5 градуса Цельсия увеличивает спрос на электроэнергию почти на 30 процентов.









Результаты компьютерного моделирования показали, что к 2050 году потребление электроэнергии в США может утроиться, что станет причиной дополнительных 600 смертей ежегодно.



