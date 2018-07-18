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Родились под счастливой звездой: на стройке обрушилась плита, за минуты до этого рабочие вышли на перекур

В Буда-Кошелевском районе произошел инцидент, который не закончился трагедией лишь по счастливой случайности.

Работники одного из строительных управлений — СУ-45 — «Гомельпромстроя» работали в Буда-Кошелевском районе. В какой-то момент в здании обрушилась плита перекрытия — упала с третьего на второй этаж. 

В помещении до этого работали более десяти рабочих, которые буквально за 5 минут до обрушения вышли на перекур. Жертв удалось избежать только благодаря этой случайности, рассказала газете «Советский район» главный госинспектор труда Маргарита Литвиненко.


14:37 18/07/2018






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