Работники одного из строительных управлений — СУ-45 — «Гомельпромстроя» работали в Буда-Кошелевском районе. В какой-то момент в здании обрушилась плита перекрытия — упала с третьего на второй этаж.





В помещении до этого работали более десяти рабочих, которые буквально за 5 минут до обрушения вышли на перекур. Жертв удалось избежать только благодаря этой случайности, рассказала газете « Советский район » главный госинспектор труда Маргарита Литвиненко.



