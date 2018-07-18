Символично: в Хатыни засохла одна из берез рядом с Вечным огнем





Заместитель директора Государственного мемориального комплекса «Хатынь» Светлана Касперович рассказала Нашей Ниве , что березу пока менять не будут:





«Когда мы заметили, что береза засыхает, сразу обратились к специалистам из Академии Наук. Они проводят реанимационные мероприятия».





Под березу вносят корневую подкормку, в ствол вводят особые вещества.





«Выглядит это так, как если бы березе поставили капельницу. Побывавшие у нас специалисты Центрального ботанического сада рассказали, что несмотря на свой возраст березка еще не погибла и есть шанс ее спасти», — говорит Светлана Касперович.





В следующем году мемориальный комплекс «Хатынь» отметит свое 50-летие. Березы сажали уже в «подростковом» возрасте. Значит, им сейчас лет 55—60.





«А береза живет лет 70. Пока ничего мы предпринимать не будем. Подождем, как она поведет себя следующей весной. Если не спасем, то будем думать, что с этим делать», — объяснила заместитель директора мемориального комплекса.













По замыслу авторов мемориала, три березы и огонь на месте четвертой напоминают о каждом четвертом погибшем в годы войны жителе Беларуси.





Однако, заметим, что "каждый четвертый" - это советское клише. На самом деле, реальные человеческие потери нашей страны в той войне измеряются каждым третьим погибшим белорусом.

А может ничего делать и не надо?